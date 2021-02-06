Beşiktaş'ta Larin'e zam yolda

Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin "Başarılı oyuncularımızla sözleşme uzatmayı amaçlıyoruz" açıklamasındaki isimlerden birinin Larin olduğu öğrenildi.
25 yaşındaki futbolcunun 2022'de sona erecek sözleşmesin uzatmak isteyen Beşiktaş yönetiminin Kanadalı oyuncunun sözleşmesini yüzde 30 oranında artırmayı düşündüğü, Larin'in de devam etme konusunda istekli olduğu bildirildi.
25 yaşındaki futbolcunun 2022'de sona erecek sözleşmesin uzatmak isteyen Beşiktaş yönetiminin Kanadalı oyuncunun sözleşmesini yüzde 30 oranında artırmayı düşündüğü, Larin'in de devam etme konusunda istekli olduğu bildirildi.