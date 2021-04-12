Beşiktaş'ta Larin rekora çok yakın

Beşiktaş'ın Erzurumspor galibiyetinde açılış golünün sahibi Cyle Larin, bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Larin rekora çok yakın
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12 Nisan 2021 13:18
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ın, Erzurum deplasmanında attığı ilk golde başrolü iki Kanadalı yıldızı paylaştı.

Atiba'nın asistinde Larin, topu 90'a gönderdi. 3 maçlık sessizliğini bozan ve bu sezon 37 resmi maçta 19 gole ulaşan, Kanadalı futbolcu, bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek.

Başarılı isim, 15'i ligde, 3'ü kupada ve biri Şampiyonlar Ligi'nde 19 gole ulaşırken, daha önce 2015'te 20 kez fileleri havalandırmıştı.



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