Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturası kulübeye kesildi

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde hüsrana uğrayan, son olarak Konya'da taraftarını kızdıran bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ta ikinci adam krizi yaşanıyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan kendisine yeni bir kariyer planı çizerek sezon başında Alanyaspor'un başına geçmişti. Taktik bilgisi üst seviyede olan Atan'ın yerine, futbolcu izleme ekibinin başında olan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın getirildi.



BAŞKAN ÇEBİ EL ATTI



Daha önce Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası takımın kötüye gittiği dönemde asbaşkanlık yapan Başkan Ahmet Nur Çebi krize el attı.



Sergen Yalçın'a fazla baskı yapmak istemeyen siyah-beyazlıların patronu, tecrübeli çalıştırıcının yardımcı antrenör konusunu düşünmesi için tavsiyede bulundu. Öte yandan Alanyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan ligde ilk üç maçında iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek ne kadar doğru bir seçim olduğunu ortaya koydu.



