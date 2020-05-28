Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı

Beşiktaş Kulübü'nde Futbol Takımı'na yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta koronavirüs testleri negatif çıktı
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28 Mayıs 2020 14:12
Beşiktaş Kulübü, futbolcuklara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI
"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü"

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