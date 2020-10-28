Beşiktaş'ta korkulan olmadı

Beşiktaş, Denizlispor galibiyetiyle geçen sezon başlangıcındaki benzer kabustan da kurtuldu.

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Beşiktaş'ta korkulan olmadı
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28 Ekim 2020 12:23
Geçen sezon yaptığı ilk 4 maçtakine benzer bir performansla başlayan Siyah-Beyazlı ekip, 2020-2021'in 5. karşılaşmasında bu kabustan çıkış sinyali verdi.

Beşiktaş, geçen sezonun ilk 5 maçında sadece bir kez kazanabilirken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 5 puanda kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonun ilk 5 maçında aldığı 7 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşamaktan da kurtuldu.



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