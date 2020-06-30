Beşiktaş'ta kiralıklar beklemede!

Isimat Mirin ve Cyle Larin yeni sezonda Beşiktaş'ta oynamak istiyor ama iki oyuncunun da geleceği belirsiz. Zulte Waregem, Larin'in opsiyonunu kullanmayı düşünüyor…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta kiralıklar beklemede!
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30 Haziran 2020 10:07
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği isimlerden Kanadalı golcü Cyle Larin ve Fransız savunmacı Isimat Mirin, siyah-beyazlı ekibe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp bir gol atan Mirin, Fransa Ligue 1'in sona erdirilmesi ile birlikte Türkiye'ye dönmek için haber bekliyor. Ancak yeni sezonda Isimat Mirin'i kadroda düşünmeyen Beşiktaşlı idareciler, 28 yaşındaki oyuncuyu satış listesine koymayı planlıyor.

SERGEN YALÇIN KARAR VERECEK

Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e transfer olan ve iyi bir performans gösteren Cyle Larin de İstanbul hasretini sona erdirmek istiyor. Kanadalı oyuncu Beşiktaş'ta kendisini ispat etmek istese de Zulte Waregem 2,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanabilir. Larin'in transferinin gerçekleşmemesi hâlinde bu oyuncuyla ilgili olarak Sergen Yalçın'ın raporunu bekleyecek olan siyah-beyazlı idareciler, golcü futbolcuyla ilgili kararını, bu rapor doğrultusunda verecek.



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