Beşiktaş'ta Kerem Kalafat mercek altında!

Beşiktaş'ın gelecek adına çok umutlu olduğu sağ bek Kerem Kalafat'ın performansı hafta hafta mercek altına alınıyor.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta Kerem Kalafat mercek altında!
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24 Ekim 2020 13:11
Beşiktaş'ın çeşitli takımlara kiraladığı oyuncular arasında gelecek adına çok umutlu olduğu sağ bek Kerem Kalafat'ın performansı hafta hafta mercek altına alınıyor.

Rezerv ligin olmaması, bazı alt yaş gruplarının sıkıntıları olması nedenleriyle bünyesindeki gençlerini kiralık gönderen yönetim, Kalafat'ı, önümüzdeki sezon sağ bekin alternatifleri arasında tutmak istiyor.

Hem tecrübeli hem de genç isimlerle yola devam etmek isteyen siyah-beyazlı idareciler, Rıdvan ve Ersin gibi, kiraladığı gençlerden bazılarını takıma monte etmeye çalışacak. Giresunspor'un, Adanaspor ile oynadığı maçta ilk on birde görev alan Kerem'in performansı, teknik heyeti de memnun etti.

 



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