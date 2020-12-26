Sezon öncesi Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk yarışı için yetersiz görülüyordu. Hatta erkenden havlu atacağını düşünenler bile oldu. Ancak haftalar ilerledikçe başarılı sonuçlar almaya başlayan bir Beşiktaş çıktı ortaya. Yetersiz görülen kadrodaki bazı isimler de kendilerini göstermeye başladı.Beşiktaş'ta 18. yılını geçiren Necip Uysal, her bölgede forma giyen bir cengaver olsa da skora katkı vermekle öne çıkmamıştı bu zamana kadar. Altı sezon önce bir gol ve iki asistle kariyerindeki en skorer dönemini yaşayan Uysal, bu rakamlara 13 maç geride kalmışken ulaştı.Aboubakar'ın dizinden geçirdiği ciddi sakatlık sebebiyle eskisi gibi olamayacağını düşünenler çoktu. Tutuk da başladı ama bir açıldı pir açıldı. Süper Lig'in en golcü ismi durumunda. 8 golle zirvede olan Aboubakar, 2014-15 sezonunda Lorient'teki 16 gollük lig rekorunu kırmaya yakın.Atiba, Beşiktaş'ın şimdiden efsaneleri arasında yer alıyor ve "Bu son sezonu" dendikçe bir yıl daha kalıyor. Çünkü 38 yaşında olmasına rağmen en skorer dönemini yaşıyor. Geçen sezon 6 gol ve 5 asistle kariyer zirvesi yapan Atiba, bu sezon henüz 13 maç geride kalmışken 3 gol, 3 asiste ulaştı.Sezon öncesinde yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyordu. Cyle Larin "Kalsın" diyen Sergen Yalçın'ı utandırmadı. Üstelik santrfor olup da sol kanatta görev verilmesine rağmen. Geçen sezon Zulta Varegem'de 7 gol, 5 asistle Avrupa'da en iyi dönemini yaşayan Larin, bu sezon 7 gol ve bir asiste imza attı.Transferin son günlerinde kadroya katılan Rosier beklentilerin çok ötesinde performans sergiliyor. Yönetim performansıyla göz kamaştıran Fransız oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti bile. Rosier, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'ta atmanın mutluluğunu yaşadı.Ghezzal giderek yükselen performansıyla yüzleri güldürüyor. Lyon formasıyla 2015-16 sezonunda ligde 9 asist yapan Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta bu rakamı geride bırakacak gibi görünüyor. Dokuz maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 5 gol pasıyla Süper Lig'de şu anda asist kralı durumunda.