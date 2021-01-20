Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesi bir isim pozitif

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs sonucu pozitifi çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesi bir isim pozitif
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20 Ocak 2021 17:15
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesi bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması...

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."



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