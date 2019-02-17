Beşiktaş'ta kapıdaki üç ayrılık

Beşiktaş 2019'a fırtına gibi başladı. 5'te 4 yaptı. Bunda en önemli pay Şenol Güneş'e ait ama takımdan ayrılan ve kadro dışı bırakılanların da etkisi oldu.Babel, Love, Tolgay ve Pepe'nin ayrılması, Tolga ve Töre'nin kadro dışı bırakılması siyah-beyazlıların üzerindeki negatif etkiyi aldı."Takımın yıldızı benim" diyen Babel, "Sürekli para konuşan" Love, "Bırakın gideyim" diyen Tolgay ve "Daha büyük hedefler" diyen Pepe'nin yanı sıra Güneş'le atışan Töre ile yönetimle ters düşen Tolga'nın takımdan uzaklaşmaları her şeyi değiştirdi.Şimdi geriye mutsuzlar Roco, Medel ve Larin kaldı. Transferin devam ettiği liglere yönetim bu üç oyuncuyu daha göndererek sıkıntıdan tamamen kurtulmak istiyor.Roco Brezilya, Medel Çin ve Larin'in de ABD ligine gitmeleri konusunda görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.