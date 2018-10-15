Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, bu sezon kanat oyuncularından önemli katkılar alıyor.Siyah-beyazlı ekibin sağ ve sol kanadında görev alan Ryan Babel, Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, gol yollarında verdikleri destekle dikkati çekiyor.Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı 16 maçta toplam 32 gol kaydederken, bunların 14'ünü kanatta görev alan oyuncularıyla buldu. Babel, Lens, Quaresma, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, böylece gollerin yüzde 43,7'sine imza attı.Siyah-beyazlı ekibin kanat oyuncuları son 7 karşılaşmada gole daha çok katkı yaptı.Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da olmak üzere geride kalan 7 karşılaşmada 11 gol kaydederken, bunların 7'sini kanat oyuncularıyla buldu.Orta sahanın solunda görev alan Ryan Babel, bu sezon santrforlarından yeterli desteği alamayan Beşiktaş'ta en golcü oyuncu olarak öne çıktı.Hollandalı futbolcu ligde ve Avrupa'da şu ana dek 6 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de rakip fileleri 4 kez havalandıran Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe maçında forvette oynayan Ryan Babel, takımının tek golünü atan oyuncu oldu.Beşiktaş'ta orta sahanın sağında görev alan Jeremain Lens de bu sezon öne çıkan oyunculardan biri oldu.Geçen sezonki performansından dolayı eleştiri alan Hollandalı oyuncu, 2018-2019'un ilk bölümünde 3 gole imza attı.Ligde bir golü bulunan Lens, Avrupa kupalarında ise takımına 2 gollük katkı verdi.Siyah-beyazlı ekibin orta sahanın sağında yer alan bir başka oyuncusu Ricardo Quaresma ise fileleri 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.Avrupa'da uzun süredir gol hasreti çeken Quaresma, ligde ise 2 gol attı. Portekizli oyuncu, bu gollerin birini penaltıdan buldu.Savunmanın sağında yer alan Gökhan Gönül, takımı adına 2 gole imza attı.Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçı olan B36 Torshavn karşısında gol atan Gökhan Gönül, ligde ise bir kez fileleri havalandırdı.Siyah-beyazlı ekipte sol bekte forma giyen Caner Erkin ise Avrupa kupalarında golünü kaydetti.