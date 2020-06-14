Beşiktaş'ta kampanya 200 bine koşuyor

Beşiktaş'ın destek kampanyası, Antalyaspor maçının son düdüğü çaldığında 176 bine ulaştı.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta kampanya 200 bine koşuyor
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14 Haziran 2020 11:03
Beşiktaş taraftarının yardım kampanyasına ilgisi yönetimi sevindirdi.

Cuma günü startı verilen kampanyaya dün gece oynanan Antalyaspor maçının son düdüğüne kadar, sms, havale/eft ve posta çeki ile katılım sayısı 176 bin 470'e ulaştı.

Toplanan paranın da 5.5 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi.



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