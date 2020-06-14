Beşiktaş'ta kampanya 200 bine koşuyor

Beşiktaş taraftarının yardım kampanyasına ilgisi yönetimi sevindirdi.
Cuma günü startı verilen kampanyaya dün gece oynanan Antalyaspor maçının son düdüğüne kadar, sms, havale/eft ve posta çeki ile katılım sayısı 176 bin 470'e ulaştı.
Toplanan paranın da 5.5 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi.
Cuma günü startı verilen kampanyaya dün gece oynanan Antalyaspor maçının son düdüğüne kadar, sms, havale/eft ve posta çeki ile katılım sayısı 176 bin 470'e ulaştı.
Toplanan paranın da 5.5 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi.