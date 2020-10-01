Beşiktaş'ta Kalinic transferi artık Larin'e bağlı

Santrfora Aboubakar'ı getiren, sağ bek için Valentin Rosier ile anlaşan ve Joseph de Souza'nın lisansını çıkaran Beşiktaş büyük bir bombayla transferi kapatmak istiyor.



Yönetim Aboubakar'ı kadrosuna katmış olsa da hem sakatlık ihtimaline karşı hem de kadronun genişliği için Nikola Kalinic'i de renklerine bağlamak istiyor. Ancak bu büyük transferin önünde büyük de bir engel var. Cyle Larin takımdan gönderilmezse her konuda anlaşılan Kalinic transferi de suya düşecek.



Kalinic'e son olarak bonuslarla birlikte 2 milyon 750 bin Euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme öneren siyah-beyazlılar, Dyego Sousa için de Çin ekibi Shenzen'le görüşüyor



LARIN İÇİN GÖRÜŞMELER VAR



Beşiktaş'tan senede 1,6 milyon avro kazanan Larin ayrılmak istemiyor. Aboubakar'ın bile 1 milyon avro kazandığı kadroda takıma katkı veremeyen Kanadalı oyuncunun maliyeti can sıkıyor. Yönetim geçen sezon Larin'i kiralayan Zulta Waregem'le tekrar masaya oturacak. Cyle Larin ile Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın yanı sıra iki Belçika ekibinin ilgilendiği öğrenildi. Üç kulübün de Kanadalı forveti kiralamak istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi.



