Beşiktaş'ta Kalinic bu hafta bitiyor

Siyah-beyazlıların 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro bonus üzerinden anlaştığı Hırvat yıldız, Atletico Madrid ile sözleşmesini feshedip İstanbul'un yolunu tutacak

Beşiktaş'ta Kalinic bu hafta bitiyor
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14 Eylül 2020 09:07
Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahçe ile transfer yarışına girdiği Nikola Kalinic'te mutlu sona çok yakın. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmek için bu hafta içi İspanyol yetkililerle masaya oturacak olan 32 yaşındaki golcünün bağlarını kopardıktan hemen sonra İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Hırvat yıldız ile 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu üzerinden anlaşan siyah-beyazlı yönetim, limit sorununu da çözerek Kalinic'i kadrosuna katacak.

ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ DOĞRULADI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da Trabzonspor maçının ardından Kalinic transferinin bittiğinin sinyallerini verdi. Takıma 2-3 takviye daha yapmayı planladıklarını söyleyen Kocadağ, "Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek. Aboubakar da listemizde ancak önceliğimiz değil" diye konuştu.

RIDVAN DİLMEN DE DUYURDU

"Sergen Hoca, Josef ile anlaştık, Kalinic'i alıyoruz dedi. Sangare'yi de istiyorlarmış"





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