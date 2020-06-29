Beşiktaş'ta kale için Kritsyuk cepte, Armani stepne

Siyah-beyazlılar, kaleci transferinde önemli mesafe kat etti. Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan Stanislav Kritsyuk ile 700 bin Euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşması sağlandı. Beşiktaş, Arjantinli Franco Armani ile de temas halinde

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta kale için Kritsyuk cepte, Armani stepne
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29 Haziran 2020 08:35
Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor… Yaklaşık 1.5 aydır siyah-beyazlıların gündeminde olan Stanislav Kritsyuk ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon başına 700 bin Euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kalecinin durumu, ekonomik açıdan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik olarak da Sergen Yalçın'dan alınacak yanıta göre netlik kazanacak.

RİVER PLATE'Lİ ELDİVENİN AVRUPA TECRÜBESİ YOK

Kritsyuk'un alternatifi ise Güney Amerika'dan belirlendi. Beşiktaş, River Plate'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı. 33 yaşındaki kaleci için kulübüyle temas kuruldu.

2022'ye kadar River Plate ile mukavelesi devam eden Armani, kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmadı. Armani, kariyerindeki 251 maçta 192 gol yedi. 112 maçta ise ağlarında top görmedi. 





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