Beşiktaş'ta kalan 8 haftada gençler sahne alıyor

Süper Lig maçları 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş'ta bu dönem, gelecek sezona hazırlık kapsamında değerlendirilecek. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, kalan haftalarda bu sezon çok az forma giyen ya da süre alamayan isimlere şans vermeyi planlıyor.Başkan Ahmet Nur Çebi ile bu konuda bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli çalıştırıcıdedi. Başkan Çebi'nin de bu konuda aynı görüşte olduğu ve Sergen Hoca'ya destek verdiği belirtildi.Yalçın'ın kalan haftalarda en çok forma vermeyi istediği isimler ise şöyle: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Kartal Yılmaz ve Dorukhan Toköz. Karius ile yolların ayrılmasından sonra Sergen Yalçın'ın kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmeyi istediği öğrenildi.Stoperde ise bu sezon sürekli sakatlanan Ruiz ve Roco yerine 18 yaşındaki Erdoğan Kaya'nın şans bulması bekleniyor. Sol bekte ise Caner'in yerine Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Sözleşmesi bitecek olan Elneny ve ücretine zam isteyen Atiba da yerini Dorukhan ile Kartal Yılmaz'a bırakacak.