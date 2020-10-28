Beşiktaş'ta Josef tehlikesi

Denizlispor maçının 67. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza dün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta Josef tehlikesi
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28 Ekim 2020 07:55
Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela'ya yaptığı sert faul nedeniyle VAR incelemesi ardından doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza dün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı. Hakem Alper Ulusoy'un raporu doğrultusunda Josef'e perşembe günü PFDK'dan 3 maç ceza çıkabileceği ileri sürüldü.

Deneyimli futbolcu 3 maç ceza alması halinde Malatyaspor ve Gaziantep FK (D) karşılaşmalarının yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında takımdaki yerini alamayacak.

 



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