Beşiktaş'ta Josef geri döndü

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.
Pazar günü oynanacak mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza'dan iyi haber geldi.
Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birllikte çalıştı. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.
Pazar günü oynanacak mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza'dan iyi haber geldi.
Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birllikte çalıştı. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.