Beşiktaş'ta Josef geri döndü

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza, takımla çalışmalara başladı.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Josef geri döndü
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01 Ocak 2021 14:14
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

Pazar günü oynanacak mücadele öncesi, siyah-beyazlılara Josef de Souza'dan iyi haber geldi.

Brezilyalı oyucu son antrenmanda takımla birllikte çalıştı. Sakatlığını atlatan 31 yaşındaki oyuncu maçta forma giyebilecek.



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