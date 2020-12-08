Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan yeni bir haber var

Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın hafta sonu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında takımdaki yerini alabileceği bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan yeni bir haber var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2020 10:27
Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın hafta sonu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında takımdaki yerini alabileceği bildirildi. Sağ kasık ön adalesinde birinci derece zorlanma belirlenen Souza, teknik heyet tarafından Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmamıştı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa karşısında riske etmek istemediği tecrübeli futbolcu dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Fizyoterapist eşliğinde koşan Souza'nın ciddi bir probleminin bulunmadığı vurgulandı. Brezilyalı futbolcunun çarşamba veya perşembe günü takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Teknik patron Sergen Yalçın'ın tamamen hazır duruma gelmesi halinde Souza'yı ilk 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın, Josef'in yer almadığı Kasımpaşa maçında orta sahayı Dorukhan, Mensah ve Atiba üçlüsünden oluşturmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için