Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, dünkü antrenmanda sakatlanan Josef de Saouza'nın Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI...
"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KADROSU
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve kart cezalısı Cyle Larin, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Öte yandan koronavirüsü atlayan Domagoj Vida ise kadroya dahil edildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI...
"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KADROSU
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve kart cezalısı Cyle Larin, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı. Öte yandan koronavirüsü atlayan Domagoj Vida ise kadroya dahil edildi.