Beşiktaş'ta Josef de Souza için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Josef de Souza için sakatlık açıklaması
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26 Aralık 2020 13:49
Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için sakatlık açıklaması yapıldı. Jpsef'in iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sivasspor, Kayserispor ve Rizespor maçlarında oynayamayacak. Hatayspor karşılaşmasında ise durumu belli olacak.

Siyah beyazlılar açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş formasıyla 8 lig maçına çıkan Josef de Souza 2 asistle oynadı 

 


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