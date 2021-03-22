Beşiktaş'ta Josef de Souza defansta fark yarattı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, savunma performansıyla ön plana çıktı.

Abone Ol
Beşiktaş'ta Josef de Souza defansta fark yarattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 08:36
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş'ın orta sahadaki tecrübeli ismi Josef de Souza, derbide özellikle savunma performansıyla ön palana çıktı.

Fenerbahçe'nin hücumlarına hep yakın oynayan Josef, maç boyunca 3 kez top kaptı, 2 kez uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı.

Yüzde 86'lık pas isabet yüzdesiyle mücadeleyi tamamlayan Brezilyalı yıldız, bu alanda Domagoj Vida'nın ardından sahanın en iyi ismiydi.

Josef de Souza, son dakikalarda ise Ozan Tufan'ın uzaktan attığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.