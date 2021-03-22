Beşiktaş'ın orta sahadaki tecrübeli ismi Josef de Souza, derbide özellikle savunma performansıyla ön palana çıktı.



Fenerbahçe'nin hücumlarına hep yakın oynayan Josef, maç boyunca 3 kez top kaptı, 2 kez uzaklaştırdı, 3 de pas arası yaptı.



Yüzde 86'lık pas isabet yüzdesiyle mücadeleyi tamamlayan Brezilyalı yıldız, bu alanda Domagoj Vida'nın ardından sahanın en iyi ismiydi.



Josef de Souza, son dakikalarda ise Ozan Tufan'ın uzaktan attığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.



