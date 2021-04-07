Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Alanyaspor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Josef de Souza cezalı!
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07 Nisan 2021 20:37
Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, bir isimden yoksun olarak Erzurum deplasmanına gidecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Josef de Souza, karşılaşmanın 75. dakikasında sarı kart gördü ve Erzurum maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Erzurumspor - Beşiktaş maçı, 11 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



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