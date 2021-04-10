Beşiktaş'ta joker Necip formasını alıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın, Erzurumspor ile oynayacakları maçın 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta joker Necip formasını alıyor
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10 Nisan 2021 10:37
Süper Lig lideri Beşiktaş, F.Bahçe ve Kasımpaşa maçlarında yaşanan 5 puanlık kaybın ardından Alanyaspor'u yenip moral bulmuştu. Siyah-beyazlılar, Erzurumspor deplasmanından da zaferle dönüp yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın maçın kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan, "Jokerin hakkı jokere" başlıklı habere göre; Kale ve savunmada değişiklik yapmayı düşünmeyen tecrübeli hocanın, cezalı Josef de Souza'nın yokluğunda orta saha kurgusunu nasıl yapacağı merak ediliyordu. Bu sezon sergilediği performansla taraftarın "Joker" lakabını taktığı Josef'in yerine, savunmanın önünde gerçek bir joker olan ve görev verilen her yerde işini başarıyla yapan Necip Uysal'ın formaya yakın olduğu belirtildi.

Necip'in önünde ise Alanya maçında 11'de yer alan Oğuzhan'ın forma giymesi ve Atiba'ya eşlik etmesi bekleniyor. Hücum hattında Ghezzal, Larin ve Cenk üçlüsü bozulmayacak.





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