Üst üste gelen sakatlıklar sonrası kanatta alternatifsiz kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın joker oldu. Kanatlarda üst üste 90 dakika çıkarması zor olan Ghezzal'ın yanı sıra Larin'in maç içerisinde sıkıntı yaşaması halinde Güven Yalçın, bu iki oyuncunun yerini tamamlayacak. 21 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda kulübedeki tek forvet olacak..
Beşiktaş'ta joker: Güven Yalçın
Beşiktaş'ta peş peşe sakatlıkların yaşanması ardından takımda alternatif kalmayınca, Güven Yalçın joker oldu.
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01 Kasım 2020 13:54
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