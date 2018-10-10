Kara Kartal havalanamıyor!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ligdeki son 3 maçta fazla süre almamasına rağmen göz doldurdu. Son olarak Konyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra siyah-beyazlıları hareketlendiren yıldız oyuncu, takımını öne geçiren golü de atmayı başardı. Oynadığı bölge itibarıyla Quaresma ile forma savaşı veren Lens'in, özellikle deplasman maçlarında Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.Lige 2 galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıpları yaşadı. Beşiktaş son 4 haftada ise kazandığını bir sonraki hafta kaybetti. 5. haftada Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Kartal, sonrasında Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puandan oldu. Ardından Kayserispor'u yenen Beşiktaş Konyaspor ile berabere kaldı.