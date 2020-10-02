Beşiktaş'ta Jeremain Lens siftah yaptı

Siyah-beyazlılarda daha önce Douglas ve Mirin kadro dışı bırakılırken, bu kervana son olarak Jeremain Lens dahil olmuştu. Hollandalı, dün de altyapı ile birlikte ilk idmanına çıktı.

Haber; Fanatik
Beşiktaş'ta Jeremain Lens siftah yaptı
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02 Ekim 2020 10:43
Beşiktaş'ta daha önce Douglas ve Mirin kadro dışı bırakılırken, bu kervana son olarak Jeremain Lens eklenmişti.

32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, dün de altyapı ile birlikte ilk antrenmanına çıktı. Bu sezon 4 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Hollandalı, skora olan katkısına rağmen performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

 



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