Beşiktaş'ta Jeremain Lens siftah yaptı

Beşiktaş'ta daha önce Douglas ve Mirin kadro dışı bırakılırken, bu kervana son olarak Jeremain Lens eklenmişti.



32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, dün de altyapı ile birlikte ilk antrenmanına çıktı. Bu sezon 4 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Hollandalı, skora olan katkısına rağmen performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı.







