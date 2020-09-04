Beşiktaş'ta Japon hücumcu sürprizi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Alınan son bilgilere göre, siyah-beyazlılar Yokohama forması giyen Nakagawa'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Japon hücumcu sürprizi!
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04 Eylül 2020 12:59
Beşiktaş için çok uzaklardan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon Nikkan Sports, siyah-beyazlıların Yokohama'da forma giyen Teruhito Nakagawa için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la ilgili Nagatomo ve Kagawa'dan bilgi aldığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıkma fırsatı bulunan Nakagawa'nın bu nedenle Yokohoma yöneticileriyle bir görüşme yaparak izin istediği belirtildi.

KOITA: BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM

Kasımpaşa'nın Gineli golcüsü Fode Koita, siyah-beyazlı ekibi transfer olmak için kulübünden izin istedi.

29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi ve Kasımpaşa ile yaptığı görüşmede, "Kariyerime Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, gereken kolaylığı gösterin" dediği öğrenildi. Mavi - beyazlılar ise Gineli oyuncuya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.



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