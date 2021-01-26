Beşiktaş'ta Isimat-Mirin, ABD yolcusu

Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin'e MLS takımlarından Kansas City ile talip oldu.
1-2 gün içinde ABD ekibine imza atması beklenen Fransız futbolcu için Beşiktaş'ın ücret talep etmeyeceği belirtildi.
2018-19 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euroya alınan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.
1-2 gün içinde ABD ekibine imza atması beklenen Fransız futbolcu için Beşiktaş'ın ücret talep etmeyeceği belirtildi.
2018-19 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euroya alınan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.