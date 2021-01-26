Beşiktaş'ta Isimat-Mirin, ABD yolcusu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'ta Isimat-Mirin, ABD yolcusu
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26 Ocak 2021 09:21
Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Nicolas Isimat-Mirin'e MLS takımlarından Kansas City ile talip oldu.

1-2 gün içinde ABD ekibine imza atması beklenen Fransız futbolcu için Beşiktaş'ın ücret talep etmeyeceği belirtildi.

2018-19 sezonu devre arasında PSV Eindhoven'dan 350 bin euroya alınan Mirin, geçen sezon Toulouse'de kiralık olarak forma giydi.





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