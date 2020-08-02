Beşiktaş'ta indirim talebi cevapsız kaldı

Beşiktaş'ın ücretlerde indirim isteğine Necip Uysal ve gençler dışındaki futbolculardan cevap gelmedi.



Gençlerin kendilerine gelen yazıya olumlu yanıt vermelerine rağmen düşük ücretlere oynadıkları için herhangi bir kesinti yapılmayacağı kaydedildi.



Necip'in önümüzdeki günlerde maaşını yarı yarıya düşürecek sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yıldız futbolcu bunun karşılığında ekstra 1 yıllık kontrat alacak.



