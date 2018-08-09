Beşiktaş'ta ilk hedef Mirin

Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan Domagoj Vida'nın yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladı. Kara Kartal, bu doğrultuda Hollanda Ligi temsilcisi PSV'nin stoperi Nicolas Isimat-Mirin için harekete geçti.Hollanda basınında çıkan haberlere göre Beşiktaşlı yöneticilerin Fransız defans oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi.Kara Kartal'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirten gazeteler, teknik direktör Mark van Bommel'in kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.2015 yazında Monaco'dan PSV'ye transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusunun kulübüyle 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Görev verilmesi halinde sağ bekte de görev yapabilen 1,87 boyundaki stoperin piyasa değeri şu an için 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.Mirin, daha önce Foot Mercato'ya yaptığı açıklamalarda Siyah Beyazlılar'ın kendisine olan ilgisini doğrulamıştı. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş ile kontrat üzerinden anlaşmaya çalışıyoruz. Transfer olmak istediğim bir takım. Transferde 2-3 pürüz kaldı. Sabırla bekliyorum" demişti.