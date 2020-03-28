Beşiktaş'ta ilk ayrılık; rotası Brezilya

Süper Lig ekibi Sivasspor'da 1 sezon kiralık forma giydikten sonra boşa çıkan Douglas Santos, dönem başında Beşiktaş'a bonservisi elinde olarak transfer olmuştu.
29 yaşındaki sağ bekin, Kara Kartal'daki günleri, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle iyi gitmemişti.
Yeni dönemdeki kadro planlamasında düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun, 2020-21 sezonunda kariyerine ülkesi Brezilya'da devam edeceği belirtildi.
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29 yaşındaki sağ bekin, Kara Kartal'daki günleri, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle iyi gitmemişti.
Yeni dönemdeki kadro planlamasında düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun, 2020-21 sezonunda kariyerine ülkesi Brezilya'da devam edeceği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın