Beşiktaş'ta ilk ayrılık; rotası Brezilya

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Douglas, ülkesi Brezilya'ya dönmeye karar verdi.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık; rotası Brezilya
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28 Mart 2020 09:43
Süper Lig ekibi Sivasspor'da 1 sezon kiralık forma giydikten sonra boşa çıkan Douglas Santos, dönem başında Beşiktaş'a bonservisi elinde olarak transfer olmuştu.

29 yaşındaki sağ bekin, Kara Kartal'daki günleri, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle iyi gitmemişti.

Yeni dönemdeki kadro planlamasında düşünülmeyen tecrübeli oyuncunun, 2020-21 sezonunda kariyerine ülkesi Brezilya'da devam edeceği belirtildi.

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