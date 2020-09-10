Beşiktaş'ta iki transfer birden geliyor

Transferde, sağ bek, defansif orta saha, kanat ve forvet hattı üzerine yoğunlaşan Beşiktaş'ta, dün hareketli saatler yaşandı. İlk olarak Josef de Souza'nın menajeriyle anlaşmaya varan idareciler, imza için Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a çağırdı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Bonservisi elinde olan futbolcuyla iki yıllık bir anlaşma imzalayacak olan siyah-beyazlılar daha sonra Gökhan Töre'nin menajeri Ali Pekdaş ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Her iki oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına varan ve sağlık kontrollerinden sonra bu oyuncularla sözleşme imzalayacak olan yönetim, yine Sergen Yalçın'ın onayladığı oyuncuları almış oldu.



İMZALAR ATILACAK



Kanat ve orta saha transferini bonservis bedeli ödemeden çözdüğü için mutlu olan yönetim, son pürüzleri de gidererek bugün iki futbolcuyla sözleşme imzalayacak.



SANGARE, KOITA, KALINIC...



Öte yandan sağ bek ve forvet transferinde de hareketli günler yaşayan Beşiktaş, Antalyaspor'da oynayan Nazım Sangare için, kırmızı-beyazlı kulüple bonservis görüşmelerini devam ettiriyor. Forvette ise Kalinic ismi üzerinde duran siyah-beyazlılar, Koita için de Kasımpaşa'nın kapısını tekrar çalacak.







