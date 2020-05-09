Beşiktaş'ta iki koronavirüs; resmi açıklama

Beşiktaş kulübü bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta iki koronavirüs; resmi açıklama
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09 Mayıs 2020 14:35
Beşiktaş kulübü bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Siyah beyazlılar pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanı iptal etti

İşte resmi açıklama...

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: "Futbol, damlacık refleksi açısından büyük bir risk taşıyor. Sadece futbolcular için değil onları destekleyen herkes için riskli bir durum. Dolayısıyla veriler incelendikten sonra doğru bir karar vermek çok önemli"

Prof. Dr. Kemalettin Aydın: "Gümüşhane'deki üç sandalyeli lokanta, kamu genelgesi ile kapatılırken; futbolun başlama tarihinin 12 Haziran olarak belirlenmesine de tek başına Türkiye Futbol Federasyonu karar veremez"

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI'NIN MESAJI

Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüplerimizde Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı haberlerini üzüntüyle öğreniyoruz. Oyuncu ve personellere geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.

SİVASSPOR'UN MESAJI

Sivasspor Kulübü, Beşiktaş'ta bir futbolcu ile çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'IN MESAJI

Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personellerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe Futbol Kulübü ve Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Yapılan testler sonucunda oyuncu veya personellerinde koronavirüse rastlanan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.

 

 

 

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