Beşiktaş'ta iki kadro dışı: Mirin ve Douglas

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Mirin ve Douglas'ın kadro dışı bırakılması kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta iki kadro dışı: Mirin ve Douglas
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08 Eylül 2020 11:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.

Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.



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