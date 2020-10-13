Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta lisansları askıya alınan Isimat-Mirin ile Tyler Boyd'un kaderi bu hafta içinde belli olacak.

Beşiktaş'ta iki isimle yollar ayrılıyor
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13 Ekim 2020 10:12
Milli ara sonrası haftayı BAY geçecek Beşiktaş'ta lisansları askıya alınan oyuncuların durumu netleşiyor.

Fransız stoper Isimat-Mirin'in transferin kapanmadığı ülkelere gitme ihtimalinin olduğu gelen haberler arasında.

28 yaşındaki futbolcuyla bazı takımın ilgilendiği ve birkaç gün içinde durumunun netleşeceği öğrenildi.

Talipleri olan Tyler Boyd'un da bu hafta içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.



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