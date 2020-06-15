Beşiktaş'ta iki isim Denizlispor maçında 11'e dönecek

Süper Lig'de Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta iki isim 11'e dönecek.

Beşiktaş'ta iki isim Denizlispor maçında 11'e dönecek
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15 Haziran 2020 11:06
Süper Lig'de hafta sonu Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta iki isim yeniden 11'e dönecek.

Beşiktaş'ın milli golcüsü Burak Yılmaz, kart cezası sebebiyle Kara Kartal'ın Antalyaspor maçında görev yapamadı.

Antalyaspor maçını Vodafone Park'ta tribünden takip eden tecrübeli futbolcu, Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'deki yerine dönecek. Antalyaspor karşılaşmasında yaşanan mağlubiyet sebebiyle üzgün olan Burak, hafta içinde özel olarak hazırlıklarını sürdürüp gollerine devam etmeyi planlıyor.

Kevin N'Koudou 11'e dönüyor

Siyah-beyazlıların tecrübeli kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, sağ uyluk adalesindeki ödem sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı. Yoğun bir tedavi sonrasında takımının Antalyaspor karşılaşmasına yetiştirilen Fransız futbolcu, oyuna ikinci yarı dahil oldu. Boyd ve Diaby'nin etkisiz performansları sonrasında N'Koudou'nun Denizlispor maçıyla birlikte 11'e dönmesi bekleniyor.



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