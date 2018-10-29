Beşiktaş'ta iki haftalık eylem planı!

yönetimi, teknik direktörve ekibinin sıkıntılı süreci atlatması için olağanüstü hal ilan etti.İçerideki Çaykur Rizespor ve dışarıdaki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kapsayan söz konusu süreçte; yöneticiler, takıma yakın olacak.Başkan Fikret Orman, kaostan çıkışın faturası olarak 2 maçlık süreçte hedefi 6 puan olarak gösterdi.Yönetim, iki maçın sonucuna göre Başakşehir maçı sonrası durum değerlendirmesi yapacak.Eğer istenen sonuçlar çıkmazsa yeni bir eylem plan oluşturulacak ve takım için bazı yaptırımlar hayata geçecek.