  •  
    "Fenerbahçe'nin başına Sarri bile gelse olmaz"
  •  
    "Ali Koç sözünden geri dönebilir, nedeni de..."
  •  
    Avrupa'da boşta olan elit teknik adamlar!..
  •  
    Cocu için taraftarlardan Aleyna Tilki'li paylaşım
  •  
    Ankaragücü'nden Kartal için F.Bahçe'ye MESAJ!..

Beşiktaş'ta iki haftalık eylem planı!

Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarından 6 puan alınmazsa Beşiktaş yönetimi yaptırımlara başlayacak.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta iki haftalık eylem planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 04:53
Beşıktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin sıkıntılı süreci atlatması için olağanüstü hal ilan etti.

İçerideki Çaykur Rizespor ve dışarıdaki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kapsayan söz konusu süreçte; yöneticiler, takıma yakın olacak.

Başkan Fikret Orman, kaostan çıkışın faturası olarak 2 maçlık süreçte hedefi 6 puan olarak gösterdi.

Yönetim, iki maçın sonucuna göre Başakşehir maçı sonrası durum değerlendirmesi yapacak.

Eğer istenen sonuçlar çıkmazsa yeni bir eylem plan oluşturulacak ve takım için bazı yaptırımlar hayata geçecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için