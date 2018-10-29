Beşiktaş'ta iki haftalık eylem planı!

Beşıktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin sıkıntılı süreci atlatması için olağanüstü hal ilan etti.
İçerideki Çaykur Rizespor ve dışarıdaki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kapsayan söz konusu süreçte; yöneticiler, takıma yakın olacak.
Başkan Fikret Orman, kaostan çıkışın faturası olarak 2 maçlık süreçte hedefi 6 puan olarak gösterdi.
Yönetim, iki maçın sonucuna göre Başakşehir maçı sonrası durum değerlendirmesi yapacak.
Eğer istenen sonuçlar çıkmazsa yeni bir eylem plan oluşturulacak ve takım için bazı yaptırımlar hayata geçecek.
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İçerideki Çaykur Rizespor ve dışarıdaki Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kapsayan söz konusu süreçte; yöneticiler, takıma yakın olacak.
Başkan Fikret Orman, kaostan çıkışın faturası olarak 2 maçlık süreçte hedefi 6 puan olarak gösterdi.
Yönetim, iki maçın sonucuna göre Başakşehir maçı sonrası durum değerlendirmesi yapacak.
Eğer istenen sonuçlar çıkmazsa yeni bir eylem plan oluşturulacak ve takım için bazı yaptırımlar hayata geçecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın