Takımdan ayrılmak istemeyen Beşiktaş'ın yedek golcüsü Mustafa Pektemek'e ara transfer dönemi öncesinde ligden 3 talip çıktı.Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma giyebilen 29 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Gençlerbirliği'nin yanı sıra Karabükspor ve Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.Pektemek geleceğiyle ilgili kararını teknik direktör Şenol Güneş'le yapacağı görüşmenin ardından verecek.Yönetim, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Demba Ba'nın yanı sıra bir santrfor transferi için daha yoğun şekilde araştırmalara başladı. Cenk Tosun'un gitmesi durumunda kadrosunu sadece Demba Ba ile takviye etmeyecek olan Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin Meksika'da Tigres takımında forma giyen Gignac olacağı öğrenildi.Öte yandan Antalyasporlu dünyaca ünlü golcü Samuel Eto'o da listede yer alan isimler arasında. Yıldız futbolcunun Beşiktaş'a gelmeye çok hevesli olduğu biliniyor. Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldızın Beşiktaş'a gitmesine geçen sezon son anda engel olmuştu. Bu sezon önünde böyle bir engel bulunmayan Beşiktaş, Demba Ba ve Gignac'tan gelecek haberlere göre Eto'o ile yeniden temasa geçecek.