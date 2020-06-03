Beşiktaş'ta II. Karius vakası; Elneny

Mohamed Elneny, 600 bin Euro'luk alacağı için çektiği ihtar sonrasında da geri adım atmadı, "Lig başlayana kadar ödenmezse ayrılırım" mesajını iletti

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta II. Karius vakası; Elneny
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03 Haziran 2020 09:34
Beşiktaş'a Arsenal'den kiralık gelen Mohamed Elneny, 600 bin Euro'luk alacağı için ihtar çekmişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi futbolculardan destek istediğini belirtirken, bunun oynanmayan dönemin maaşlarının silinmesi olduğu kaydedildi.

Ancak Mısırlı futbolcu talebi reddederek, Kovid-19 sebebiyle lige verilen ara dahil tüm alacaklarının ödenmesini tekrar istedi.

İhtar sonrası elinde koz bulunduran 27 yaşındaki ön libero, "Ligler başlayana kadar paramın ödenmesini istiyorum" cevabını vererek, aksi takdirde ayrılacağının sinyalini de iletti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden kiralanması noktasında olumlu görüş verdiği Elneny'nin bu davranışından dolayı artık kiralanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.



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