Beşiktaş'ta idmanlar yeniden başlıyor

Beşiktaş'ta 8 Mayıs Cuma günü yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcu ve bir çalışanın sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ara verilen antrenmanlar bugün yeniden başlıyor.Dört gündür minimum sayıda kişinin girip çıkmasına izin verilen Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri baştan aşağı dezenfekte edildi.Bugün, sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yapmayı planlayan siyah beyazlı takımda futbolcular ve teknik heyete yeniden koronavirüs testi uygulanacak.