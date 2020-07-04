Beşiktaş'ta idmanın yıldızı Ersin Destanoğlu

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.



Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından tamamlandığı belirtildi.



Oyuncularının performanslarını yardımcılarıyla beraber yakından takip eden teknik direktör Sergen Yalçın'ın, zaman zaman antrenmanı durdurup yıldızlara uyarılarda bulunduğu kaydedildi.



GEÇİT VERMEDİ



Loris Karius'un takımdan erken ayrılığı sonrasında kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de son 3 karşılaşmada sergilediği başarılı performansını takım çalışmalarında da sürdürüyor.



İdman maçı sırasında birçok pozisyonda takım arkadaşlarına geçit vermeyen 19 yaşındaki kaleci, kurtarışlarıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ı mutlu etti.



