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Beşiktaş'ta iddialı sözler: "Yolun sonu şampiyonluk"

Beşiktaş Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Akşam
Beşiktaş'ta iddialı sözler: 'Yolun sonu şampiyonluk'
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27 Şubat 2018 06:16
Beşiktaş Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, Fenerbahçe karşısında alınan farklı galibiyetin ve ortaya konan futbolun camiaya büyük umut verdiğini söyledi.

3 kulvarda mücadele eden Beşiktaş'ın önceliği her zaman Şampiyonlar Ligi'ne verdiğini belirten Hacıgüzeller, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız farklı yenilgi ve tur umutlarının mucizeye kalmasından sonra ağırlığı lige verdik ve takımın çehresinin ne kadar değiştiğini gördük. Türkiye'nin lig üçüncüsüyle, dördüncüsü arasındaki kalite farkı ve uçurum bu maçta ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRA BÖYLE DEAM EDER

Beşiktaş'ın üçüncü şampiyonluğa yürüdüğüne dikkat çeken Berk Hacıgüzeller şöyle konuştu: Mayısta bu takım şampiyon olur. Fenerbahçe karşısındaki futbolumuz ve alınan sonuç Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu belgeledi. Ligde üçüncü olan takımınla, dördüncü olan takımın konumuna baktığın zaman insanların kafasında farklı düşünceler olabilir. Bu durum farklı beklentiler doğurabilir. Ancak aradaki uçurum bu maçta ortaya çıktı. Biz bunun böyle olduğunu biliyorduk. Kalan haftalarda da Beşiktaş bu futbolunu devam ettirecektir.

FUTBOLUN DIŞINA ÇIKILMAZSA...

Fenerbahçe maçına çok ciddi eksiklerle çıktığımız da unutulmamalı. Bunun yanında hakemin hatalı bir gol kararıyla 1-0 da geriye düşmemize rağmen ayağa kalktık. Verilmeyen bir ofsayt ve penaltı var. Kupa maçını ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Her maçın ayrı dinamikleri var. Bu kalite farkının perşembe günü de ortaya çıkmasını bekliyorum. Futbolun dışında olaylarla karşılaşmazsak aynı kalitenin yaşanacağını düşünüyorum. Şunu unutmayalım ki hiçbir takım hakemi yenemez.



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