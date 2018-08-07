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Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü

Fabri'nin Fulham'a gitmesinin ardından yerine en az Fabri kadar iyi bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Casilla için girişimlere başladı.

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'ta ibre Real Madrid'e döndü
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07 Ağustos 2018 12:40
Kalecilerden yana yüzü hiç gülmeyen Beşiktaş, güven veren Fabri'nin satışından sonra bir başka İspanyol eldivene yöneldi. Real Madrid'in 31 yaşındaki kalecisi Kiko Casilla için kollar sıvandı.

İSPANYOL MODASI

Fabri'yi 6 milyon euroya Premier Lig ekibi Fulham'a satan Siyah-Beyazlı yönetim, yeni kaleci arayışları doğrultusunda Real Madrid forması giyen Kiko Casilla'ya yöneldi.

Her ne kadar Başkan Fikret Orman, "Tolga'ya çok güveniyoruz. Fabri'den iyi kaleci. 3 kalecimiz de iyi. Acil kaleci arayışımız yok" dese de, İspanyol eldiven için görüşmeler başladı. Chelsea'den Thibaut Courtois'yu transfer etmesi beklenen İspanyol devinin kadrosunda Keylor Navas ve yeni alınan genç Ukraynalı Andriy Lunin bulunuyor.

İLK SEZON KİRALIK

Kadrosunda 4 üst düzey kaleci bulunan Real Madrid, 2015 yazında Espanyol'dan 6 milyon euroya aldığı 31 yaşındaki Casilla'yı elden çıkarma kararı aldı. Beşiktaş'ın bu futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı aktarıldı. Geçen sezon La Liga'da 10, Kral Kupası'nda 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maça çıkan tecrübeli eldiven İspanya Milli Takımı formasını da 1 kez sırtına geçirmişti. 1.90'lık file bekçisinin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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