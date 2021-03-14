Beşiktaş'ta herkes gol peşinde; 3 kişi kaldı

Bu sezon 62 golle dikkat çeken Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde ligde forma giyip gol atamayan sadece 3 isim var.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta herkes gol peşinde; 3 kişi kaldı
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14 Mart 2021 12:05
Dorukhan Toköz
Dorukhan Toköz
Beşiktaş
Ligde 62 golle dikkat çeken Beşiktaş'ta 20 futbolcu rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılarda Aboubakar 15 gole ulaşırken, Larin de 14 golle takipte.

Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde ligde forma giyip gol atamayan sadece 3 isim var. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero bu sezon gol sevinci yaşayamayan futbolcular. Dorukhan'ın 3, Rıdvan'ın 2 asisti bulunurken, İspanyol stoper Montero'nun henüz skor katkısı yok.



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