Beşiktaş'ta herkes gol peşinde; 3 kişi kaldı

Ligde 62 golle dikkat çeken Beşiktaş'ta 20 futbolcu rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılarda Aboubakar 15 gole ulaşırken, Larin de 14 golle takipte.



Beşiktaş'ta mevcut kadro içerisinde ligde forma giyip gol atamayan sadece 3 isim var. Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Montero bu sezon gol sevinci yaşayamayan futbolcular. Dorukhan'ın 3, Rıdvan'ın 2 asisti bulunurken, İspanyol stoper Montero'nun henüz skor katkısı yok.



