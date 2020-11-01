Beşiktaş'ta her şey 2 maça bağlı

Süper Lig'de kötü gidişata geçtiğimiz hafta Denizlispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek son veren Beşiktaş, bugün Vodafone Park'ta oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında da galibiyete şartlandı. Son 3 haftada 7 puan toplayan rakiplerine temkinli yaklaşan teknik direktör Sergen Yalçın, milli ara öncesi iki haftayı da kayıpsız geçerek üzerlerindeki kara bulutları tamamen dağıtma amacında.



KAZANALIM Kİ ANLAMI OLSUN

Oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli hoca, "Denizlispor karşısında elde ettiğimiz sonuç hepimiz için motivasyon oldu. Ancak Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi oynayacağımız iki karşılaşmayı da kazanmalıyız ki bu galibiyetin bir anlamı olsun. Şampiyonluk yarışına dönmek istiyorsak önce Yeni Malatyaspor'u ardından da Gaziantep FK'yı mağlup etmek zorundayız. Aksi bir durumda işimizi zora sokarız" ifadelerini kullandı.



KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Sezon başında kadro istikrarını bir türlü sağlayamayan ancak milli arada ilk 11'i şekillendiren Sergen Yalçın, bugünkü Yeni Malatyaspor maçında 1 değişiklikle sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı takımda, iki maç cezalı olan Josef de Souza'nın yerine Kovid-19 nedeniyle takımdan iki hafta uzak kalan ve iyileşen Mensah oynayacak. Larin yine sol kanatta, Ghezzal ise sağda görev yapacak. Bu arada ceza sınırında bulunan Dorukhan, sarı kart görmesi halinde Gaziantep maçında yerini alamayacak.



TRİBÜNDE 2 BİN KARTAL

Aylardır Vodafone Park'ta seyircisiz mücadele eden Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte taraftarına kavuşacak. Kısıtlı sayıda da olsa tribünlerde taraftar olmasının takıma olumlu hava katacağı düşünülüyor. Siyahbeyazlılarda satışa çıkan tüm biletler tükendi. Bugünkü maçta tribünlerde yaklaşık 2000 seyirci olacak.



GÜVEN YALÇIN'A JOKER ROLÜ

Üst üste gelen sakatlıklar sonrası kanatta alternatifsiz kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın joker oldu. Kanatlarda üst üste 90 dakika çıkarması zor olan Ghezzal'ın yanı sıra Larin'in maç içerisinde sıkıntı yaşaması halinde Güven Yalçın, bu iki oyuncunun yerini tamamlayacak. 21 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda kulübedeki tek forvet olacak.



