Beşiktaş'ta hedef: Lens - Gökhan Akkan takası

Beşiktaş'ta gözler şimdiden ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Loris Karius'un ayrılmasının ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, genç isimlerin sert eleştirileri maruz kalmasından dolayı ilk olarak tecrübeli bir file bekçisi alarak 1 numarasını güçlendirmeyi planlıyor.



Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran siyah-beyazlılarda ilk hedef Gökhan Akkan...



Sezon başında da Gökhan için Çaykur Rizespor'lu yetkililer ile temasa geçen ancak olumlu yanıt alamayan yönetim, Ocak ayında Karadeniz ekibinin ikinci kez kapısını çalacak. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki kaleci Gökhan için Çaykur Rizespor'a Jeremain Lens'i teklif edeceği ve 1.5 yıllık süreçte Hollandalı oyuncu için hem kiralama bedeli alınmayacağı hem de maaşının tamamının ödeneceği belirtildi.



Bu şartlarda Gökhan Akkan'a da bonservis bedeli olmadan siyah-beyazlı formanın giydirilmesi planlanıyor.



