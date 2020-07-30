Beşiktaş'ta hedef; Kerim Alıcı

Douglas ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Gökhan Gönül'le de yeni sözleşme için anlaşmaya varamayan Beşiktaş, TFF 1.Lig ekibi Altınordu forması giyen 23 yaşındaki Kerim Alıcı için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta hedef; Kerim Alıcı
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30 Temmuz 2020 11:41
Sivas'taki performansı sonrası transfer edilen ancak sakatlıklar yüzünden katkı sağlayamayan Douglas ile yollarını ayırmaya hazırlanan, Gökhan Gönül'le de yeni sözleşme için anlaşamayan Siyah-Beyazlılar, gözünü Kerim Alıcı'ya çevirdi.

TFF 1.Lig ekibi Altınordu forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için çalışmalara başlayan Beşiktaş, genç futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ekonomik sebepler nedeniyle genç ve yerli isimlere yönelen Kara Kartal, Kerim için İzmir ekibinin kapısını çalacak. Takımı ile bir sene daha sözleşmesi olan başarılı sağ bek bu sezon 26 maçta 5 asistle oynadı.





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