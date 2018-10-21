Beşiktaş'ta hedef: Deplasman kabusu!

Mili aranın ardından ligde Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Galatasaray'ın Bursaspor'la berabere kaldığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirmenin peşinde.Ancak Şenol Güneş'in öğrencileri, son 3 deplasman maçından da beraberlikle ayrılarak 3 puan toplayabildi. Kara Kartal, Göztepe'yi kayıpsız geçip deplasman kabusunu da bitirmeyi hedefliyor.Maç öncesinde geniş güvenlik...Göztepe-Beşiktaş karşılaşması için geniş güvenlik önlemleri alınacağı duyuruldu. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçı için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başkanlığında İl Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi. Alınan bilgiye göre, maç kapsamında yarın yaklaşık bin 500 polis ile 400 özel güvenliğin görev yapacağı, karşılaşma öncesi stadyum dışı ve içinde sıkı tedbirler alınacağı belirtildi.Ev sahibinde 3 eksik varGöztepe'de bu akşam oynanacak Beşiktaş mücadelesi öncesinde 3 eksik var... Sarı-Kırmızılı ekipte; Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. Göztepe'de 3 sarı kartı bulunan Titi, bugün de kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.