Beşiktaş'ta hayal kırıklığı; Montero

Beşiktaş'ta Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero'nun performansı beğenilmedi.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta hayal kırıklığı; Montero
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07 Kasım 2020 09:47
Beşiktaş'ta akatlanan Welinton'un yerine oyuna dahil olan Francisco Montero, Brezilyalı stoperi adeta mumla arattı. Mirallas'ın golünden önce Dicko'yu engelleyemeyen İspanyol stoper, kaleci Ersin'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda da başroldeydi. Avantajlı durumda olmasına rağmen Muhammet Demir'i durduramayan Montero, Ersin'i de yakarken, büyük eleştiri topladı.

Eksi 2 averaj!

Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın gol averajı da eksi 2'ye düştü. Süper Lig'de çıktığı 7. karşılaşmada 3. yenilgisini alan siyah-beyazlı takım attığı 10 gole karşılık, kalesinde 12 gol gördü.



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